25 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yönetiminden flaş karar! Sergen Yalçın'ın sözleşmesi...

Yönetimden flaş karar! Sergen Yalçın'ın sözleşmesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Son dakika haberleri: Şampiyonluk yarışında yer alan Beşiktaş'ta gündem ... Siyah-beyazlı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı çalıştırıcı ile ilgili kararını verdi. Beşiktaş Sergen Yalçın'ın hem sözlemesini uzatacak hem de maaşına zam yapacak.

Yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi.

Takvim'in haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı hocaya imza attırarak şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu yukarıya çekmek isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi kesenin ağzını açtı.

'nın yerine göreve gelen ve 1.5 yıllık imza atan Sergen Yalçın 8 milyon lira garanti ücret alıyor. Başkan Çebi, Sergen Yalçın'ın yıllık ücretini 12 milyona çıkaracak. Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Şu anda bazı maddelerle ilgili ufak pürüzler kaldığı, kısa süre içinde imzaların atılacağı öğrenildi.

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