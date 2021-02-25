25 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesini Beşiktaş kapıyor! Sergen Yalçın ısrarla istedi

G.Saray'ın gözdesini Beşiktaş kapıyor! Sergen Yalçın ısrarla istedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Son dakika transfer haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar Galatasaray'ın transfer listesinde olan 'ı gündemine aldı.

'ı bu sezon uçuşa geçiren isimlerden olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak için düğmeye basan yönetimin aklında bir isim daha var: !

Hızlı oyunlarıyla tam da 'ın sistemine uyum sağlayan iki yabancı oyuncu için nabız yoklamaya başlayan yönetim, Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salih Uçan'ı da kadrosuna katarak yeni sezonda da taraftarın gönlünü fetheden bir takım oluşturmanın peşinde.


27 yaşındaki oyuncunun kulübünden yıllık 10 milyon TL istediği ancak bunun kabul görmediği öğrenildi. G.Saray'ın da peşinde olduğu futbolcu daha kimseye 'Evet' demezken, Sergen Yalçın da Salih için bir hayli ısrarcı.

Dorukhan'ın sözleşme yenilememesi, Atiba'nın da sezon bitiminde futbola devam edip etmeyeceğinin net olmamasından dolayı yönetim de tecrübeli futbolcu için hazırlıklarını yapmaya başladı. (Sabah)

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