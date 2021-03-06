Beşiktaş-Gaziantep FK maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar liderlik için sahaya çıkarken, konuk ekip ise 3 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşca, Olkowski, Miranda, Kenan, Güray, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko.

ERSİN 1 MAÇ ARADAN SONRA ELDİVENLERİ DEVRALDI

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle görev alamamıştı. Utku Yuvakuran, Yeni Malatyaspor mücadelesinde gösterdiği performansla alkış toplasa da teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında eldivenleri Ersin Destanoğlu'na teslim etti. Ersin bir maçlık aranın ardından eldivenleri devralmış oldu.

MONTERO 3 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin İspanyol savunmacısı Francisco Montero, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosuna dahil edildi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Francisco Montero, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrıl kalmıştı. Kupa maçının ardından ligde oynanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında görev alamayan Montero, hafta için yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Sakatlığını atlatan İspanyol savunmacı, 3 maçlık aranın ardından karşılaşma kadrosunda kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Gaziantep maçında 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmada ilk 11'de başlayan; Valentin Rosier, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal ile yedek kulübesinde görev bekleyen Necip Uysal, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 30'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL PANKART

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel pankart hazırladı. Kapalı tribünde yer alan pankartta, takım kaptanı Atiba ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Başak Gündoğdu'nun fotoğrafları yer aldı. Ayrıca, siyah-beyazlı yönetim tarafından da stadyumun dışında kadınlar günü sebebiyle pankart asıldı.

MEŞALELİ KARŞILAMA

Karşılaşma öncesinde yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar, stat önünde toplanarak meşalelerle takımlarına destek verdi.

Taraftarlar, takım otobüsü stada girerken tezahüratlarla siyah-beyazlı takıma destek oldu.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimiz için mücadele öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

GAZİANTEP'TE 3 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK'da ise 3 isim sarı kart ceza sınırında. Gaziantep ekibinde; Güray Vural, Jefferson ve Nouha Dicko; Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin gelecek haftasında iç sahada oynanacak Denizlispor mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

EVİNDE KAYIP YOK

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK!

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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