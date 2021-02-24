Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Lyon'un transfer teklifini reddetti!
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun peşine, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon düştü. Transfer teklifinde bulunan Fransız kulübüne Ersin'in cevabı olumsuz oldu. Beşiktaş'ta birinci kaleci olduğunu dile getiren Ersin, "Gittiğim yerde yedek kalmak istemem, o seviyeye ulaşınca yeniden görüşürüz" cevabını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK transfer haberi)
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun, Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri olan Lyon'dan gelen transfer teklifini kabul etmediği ortaya çıktı. Fransız ekibinin Ersin'e, dünyaca ünlü kalecinin arkasından 2 ya da 3 sezon yedek bekleyip pişmeyi daha sonra da birinci kaleci olarak takımda kalmasını önerdiği belirtildi. Ersin'in ise teklifi getiren menajere "Beşiktaş'ın kalesinde birinci kaleciyim ve direkt oynuyorum. Avrupa'ya gitmek elbette onurdur. Ancak Beşiktaş'ın birinci kalecisi olmak daha büyük onur. Eğer beni o kadar beğeniyorlarsa, burada izlemeye devam ederler. Eğer o seviyeye ulaşırsam, Beşiktaş'a tekliflerini yaparlar, kabul edilirse de alırlar" cevabını verdi.
BAŞKAN ÇEBİ'DEN TEŞEKKÜR
Siyah-beyazlıların genç kalecisine gelen bu teklif ve verdiği olumsuz yanıt Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kulağına gitti. Genç kaleciyle Ümraniye'de bir araya gelen ve "Seninle gurur duyuyorum" diyen Başkan Çebi'nin "Zamanı geldiğinde her türlü yanındayız, merak etme" diyerek Avrupa'ya transferine izin vereceğini ifade etti. (Fotomaç)
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