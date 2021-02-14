14 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran parlıyor! Formayı alabilir

Beşiktaş'ta Utku parlıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

'ta maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken , maçında da formayı alabileceği öğrenildi.

'ta maçı kadroda yeni değişikliklere sahne olacak. Siyah-beyazlıların Konyaspor'u elediği mücadelesindeki başarılı performansla dikkat çeken 'ın, mücadelesinde de formayı alabileceği öğrenildi. Utku, penaltı atışlarındaki görüntüsüyle üst turun mimarları arasında yer almıştı.

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