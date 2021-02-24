24 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Ghezzal antrenmanda takımla çalıştı

Kartal'a Ghezzal'ın durumu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta sakatlığını atlatan Ghezzal takımla çalışmalara başladı. ( haberleri)

, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı. Siyah beyazlılarda sakatlığı süren Cenk Tosun ve saha koşularına devam eden Montero antrenmana katılmazken, idmanın ilk bölümünde koşu yapan Rachid Ghezzal, ikinci bölümde topla yapılan çalışmalara dahil oldu. Ghezzal'ın Denizlispor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah beyazlılar, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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