23 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Josef de Souza'dan TEGV'ye bağış!

Josef'ten TEGV'ye bağış!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'ın Brezilyalı orta sahası , TEGV çocuklarına bağış için maçında giydiği formayı açık artırmaya çıkardı.

'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu 'dan TEGV çocuklarına anlamlı bir destek geldi. Brezilyalı oyuncu, 17 Ocak 2021 tarihinde 'ta oynanan ve G.Saray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ikinci yarısında giydiği formayı ve gol attığı kramponu, daha fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.

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