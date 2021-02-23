Josef de Souza'dan TEGV'ye bağış!

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, TEGV çocuklarına bağış için Galatasaray maçında giydiği formayı açık artırmaya çıkardı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza'dan TEGV çocuklarına anlamlı bir destek geldi. Brezilyalı oyuncu, 17 Ocak 2021 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan ve G.Saray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ikinci yarısında giydiği formayı ve gol attığı kramponu, daha fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.

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