23 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Asbaşkanı'ndan flaş açıklamalar! "Sergen Yalçın inanarak geldi ve başarılı oldu"

Sergen Yalçın'la şampiyonluktan şüphemiz yok!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Asbaşkanı , değerlendirmelerde bulundu. Şampiyon olacaklarından şüphesi olmadığını dile getiren Avşar, " da bizim gibi inanan biri, buraya inanarak geldi ve başarılı oldu" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

Asbaşkanı , 'de şampiyon olacaklarından şüphesinin olmadığını söyledi. Teknik direktör 'ın da şampiyonluğa çok inandığını belirten Avşar, "İnanmak başarmanın yarısıdır. Sergen Yalçın da bizim gibi inanan birisi. Yola çıktığında da buraya inanarak gelmişti. Biz de ona bu görevi inanarak vermiştik. çok tecrübeli, futbol zekası çok iyi, çok güvendiğimiz biri" dedi ve şöyle devam etti:

"Sergen Yalçın bizim için çok büyük bir şans. Hocaya çok güveniyoruz. Tüm kararlarının arkasındayız. Hoca her konuda yönetimi ve başkanı arkasına almış durumda. Kendisinden çok memnunuz. Her konuda bize çok ciddi yardımcı oluyor. Sergen hoca ayrıca iyi bir Beşiktaşlı ve Beşiktaş'ın evladı. Kafasında hep 'Beşiktaş'a en iyisini nasıl yaparım' düşüncesi . Bunu biliyoruz. Kendini ev sahibi olarak görüyor. Bu bizim için büyük bir şans."

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Takımdaki uyum ve motivasyonla iyi bir konuma geldiklerini anlatan Avşar, şunları söyledi: "Önemli olan sürdürülebilir başarı. Biz çok para verip, çok büyük futbolcular almak yerine en iyi rakamlara en iyi futbolcuları bulup aldık. Asıl başarı budur. Akıllıca seçimler yaparak doğru oyuncularla yola devam etmeyi tercih ettik. O kadar para verip gibi bir oyuncuyu almak yerine Beşiktaş'ın çok önemli bir değeri 'u takıma kazandırdık."

ADALET BEKLİYORUZ

Süper Lig'de en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığını belirten yönetici Fatih Hakan Avşar "Bu konuda mütevazı değiliz" dedi. Kurallardan ve kurumlardan adaletli kararlar beklediklerini belirten Avşar, " dan, hakemlerden, VAR'dan adaletli kararlar bekliyoruz. Kendi menfaatimize değil, herkese karşı. Doğru kararlar istiyoruz. Aleyhimize verilecek kararı lehimize versinler istemiyoruz. Kararlar en adaletli, en doğru şekilde verilsin. Hiç kimsenin farklı oyun ve stratejilerle şampiyonluğu belirlemeye hakkı yok. Sporda görmek istemediğimiz şeyler, olmasını istemediğimiz oyunlar olmaz ise ve doğru kararlar verilirse Beşiktaş şampiyon olacaktır" dedi.

BURAYA NASIL GELDİK?

Yönetici Hakan Avşar yabancı hakem konusunda "Öncelikle buraya nasıl geldik bunu tartışmalıyız. Eğer herkes işini düzgün yaparsa biz neden başkasını arayalım. Türkiye'nin bu kadar evladı varken biz neden dışarıdan adaletli bir hakem beklentisi içine girelim" ifadesini kullandı.

KOŞARAK DÖNÜYORLAR

Eski futbolcuların takıma yeniden transfer olmasıyla ilgili olarak konuşan Avşar, "Bizde oynayan yabancı oyuncularımız olsun, kendi kardeşlerimiz olsun burada oynadıktan sonra bu camiada olmayı arıyor. Geri dönenlerin de bundan etkilenerek koşa koşa geldiklerini görüyoruz" dedi. (Fotomaç)

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