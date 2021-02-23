23 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Josef de Souza: Aziz Yıldırım menajerimi aradı ve kulüp bulmam istendi

Josef de Souza'dan Aziz Yıldırım açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Souza, "Fenerbahçe'de oynarken 48 maça çıktım ancak çok eleştirildim. Aziz Yıldırım menajerimi aradı ve kulüp bulmam istendi." dedi.

'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalardan satır başlıkları;

"Hocamız herkese şans veriyor, bu bizi mutlu ediyor. Kendi oyunumdan da memnunum ve tatmin ettiğimi düşünüyorum. Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Şu ana kadar performansımızdan memnunuz. Kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum. Derbilerde gol atmak beni mutlu ediyor ama takım kazandıkça ben gol atmasam da olur. Joker de Souza yakıştırmaları için teşekkür ediyorum ama joker ben değilim. Asıl joker Necip. Her pozisyonda oynayabiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la mücadele içerisindeyiz. Trabzonspor da sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Futbol, saha içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir"

JOSEF'TEN AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe'de oynarken 48 maça çıktım ancak çok eleştirildim. Aziz Yıldırım menajerimi aradı ve kulüp bulmam istendi. Menajerime sakin olmasını söyledim. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim.

Galatasaray'ın da bana ilgisi vardı ama transfer görüşmelerinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi ve seçimimde en büyük etken oldu.
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