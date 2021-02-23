23 Şubat 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
İşte açıklamalardan satır başlıkları;
"Hocamız herkese şans veriyor, bu bizi mutlu ediyor. Kendi oyunumdan da memnunum ve tatmin ettiğimi düşünüyorum. Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Şu ana kadar performansımızdan memnunuz. Kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum. Derbilerde gol atmak beni mutlu ediyor ama takım kazandıkça ben gol atmasam da olur. Joker de Souza yakıştırmaları için teşekkür ediyorum ama joker ben değilim. Asıl joker Necip. Her pozisyonda oynayabiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la mücadele içerisindeyiz. Trabzonspor da sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Futbol, saha içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir"
JOSEF'TEN AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe'de oynarken 48 maça çıktım ancak çok eleştirildim. Aziz Yıldırım menajerimi aradı ve kulüp bulmam istendi. Menajerime sakin olmasını söyledim. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim.
Galatasaray'ın da bana ilgisi vardı ama transfer görüşmelerinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi ve seçimimde en büyük etken oldu.
Josef de Souza: Aziz Yıldırım menajerimi aradı ve kulüp bulmam istendi
Beşiktaş'ta Josef de Souza basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Souza, "Fenerbahçe'de oynarken 48 maça çıktım ancak çok eleştirildim. Aziz Yıldırım menajerimi aradı ve kulüp bulmam istendi." dedi.
Beşiktaş'ta Josef de Souza basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İşte açıklamalardan satır başlıkları;
"Hocamız herkese şans veriyor, bu bizi mutlu ediyor. Kendi oyunumdan da memnunum ve tatmin ettiğimi düşünüyorum. Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Şu ana kadar performansımızdan memnunuz. Kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum. Derbilerde gol atmak beni mutlu ediyor ama takım kazandıkça ben gol atmasam da olur. Joker de Souza yakıştırmaları için teşekkür ediyorum ama joker ben değilim. Asıl joker Necip. Her pozisyonda oynayabiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la mücadele içerisindeyiz. Trabzonspor da sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Futbol, saha içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir"
JOSEF'TEN AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe'de oynarken 48 maça çıktım ancak çok eleştirildim. Aziz Yıldırım menajerimi aradı ve kulüp bulmam istendi. Menajerime sakin olmasını söyledim. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim.
Galatasaray'ın da bana ilgisi vardı ama transfer görüşmelerinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi ve seçimimde en büyük etken oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama