13 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ı bekliyor!

Kartal Rıdvan'ı bekliyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'ta , genç sol beki Rıdvan Yılmaz için sağlık ekibine bir an önce iyileştirin talimatı verdi.

teknik direktörü , sağlık heyetinden genç Rıdvan'ın en kısa sürede hazır hale getirilmesini istedi. 19 yaşındaki oyuncu takımdan yarı koşu çalışmalarına devam ederken, bugünkü idmanda Rıdvan'ın kendisini iyi hissetmesi durumunda çift kale maçta denenmesi bekleniyor. (Fotomaç)
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