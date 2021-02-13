13 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki var

Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

taraftarı, deplasmanda oynanacak G.Birliği maçına atanan hakem 'ya tepki gösteriyor.

taraftarı, deplasmanda oynanacak G.Birliği maçına atanan hakem 'ya tepki gösteriyor. Uğurlu'nun hakemi olması tepkinin en büyük nedenlerinden... Beşiktaş ayrıca Yaşar 'nun yönettiği son 4 karşılaşmada 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Kemal Uğurlu'nun 2017 senesinde 'nun TamSaha Dergisi'ne yaptığı "Ankara"yla ilgili açıklamaları da gündem oldu.
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