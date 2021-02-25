25 Şubat 2021, Perşembe
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Beşiktaş'ta Vida’dan iki kritik hamle
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'dan sessiz sedasız bir kaç hamle geldi. Vida; geçen yıl kendisinden habersiz kulübe 1.5 milyon euro'luk ihtarname gönderen menajeri ile yollarını ayırdı, ayrıca yönetimin geçen sezonla ilgili istediği indirimi belli bir ölçüde gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'dan sessiz sedasız bir kaç hamle geldi. Vida; geçen yıl kendisinden habersiz kulübe 1.5 milyon euro'luk ihtarname gönderen menajeri ile yollarını ayırdı, ayrıca yönetimin geçen sezonla ilgili istediği indirimi belli bir ölçüde gerçekleştirdi. Vida'nın yaptığı bu iki sürpriz hamle sonrası keyfi yerine gelen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Hırvat stoper için yeni bir sözleşme hazırlanmasını istediği öğrenildi.
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