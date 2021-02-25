25 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Vida’dan iki kritik hamle

Vida’dan iki kritik hamle
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

'ın Hırvat stoperi Domagoj 'dan sessiz sedasız bir kaç hamle geldi. Vida; geçen yıl kendisinden habersiz kulübe 1.5 milyon euro'luk ihtarname gönderen menajeri ile yollarını ayırdı, ayrıca yönetimin geçen sezonla ilgili istediği indirimi belli bir ölçüde gerçekleştirdi.

'ın Hırvat stoperi Domagoj 'dan sessiz sedasız bir kaç hamle geldi. Vida; geçen yıl kendisinden habersiz kulübe 1.5 milyon euro'luk ihtarname gönderen menajeri ile yollarını ayırdı, ayrıca yönetimin geçen sezonla ilgili istediği indirimi belli bir ölçüde gerçekleştirdi. Vida'nın yaptığı bu iki sürpriz hamle sonrası keyfi yerine gelen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Hırvat stoper için yeni bir sözleşme hazırlanmasını istediği öğrenildi.
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