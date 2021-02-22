22 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un son durumu ne?

Beşiktaş'a 2 iyi 1 kötü haber!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

Son dakika spor haberleri:'ta 'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu antrenmana çıkmadı. Rıdvan Yılmaz ve ise takımla antrenmanda yer aldı. ( haberleri)

Süper Lig'de 26. haftayı bay geçen 'ta, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı.

Aktarılan bilgilere göre ödemi geçmeyen Beşiktaş'ın golcüsü antrenmana çıkmadı ve Cenk'in, Denizlispor maçında oynamasının zor olduğu ifade edildi.

RIDVAN VE OĞUZHAN DÖNDÜ
Bununla beraber Rıdvan Yılmaz ve , takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un son durumu ne?

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