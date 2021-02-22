22 Şubat 2021, Pazartesi
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RIDVAN VE OĞUZHAN DÖNDÜ
Son dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un son durumu ne?
Son dakika spor haberleri:Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu antrenmana çıkmadı. Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise takımla antrenmanda yer aldı. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de 26. haftayı bay geçen Beşiktaş'ta, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı.
Aktarılan bilgilere göre ödemi geçmeyen Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun antrenmana çıkmadı ve Cenk'in, Denizlispor maçında oynamasının zor olduğu ifade edildi.
RIDVAN VE OĞUZHAN DÖNDÜ
Bununla beraber Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
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