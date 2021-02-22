Leicester City'den Beşiktaş'a Rachid Ghezzal yanıtı! Sezon sonunda...
Beşiktaş yönetimi, sezon başında Leicester City'den kiralanan ve siyah-beyazlı formayla gösterdiği başarılı performansla taraftarın gönlünde taht kuran Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak için harekete geçti. Yönetim, Cezayirli oyuncu için İngiliz ekibiyle temas kurarken, Leicester'dan Beşiktaş'a flaş bir yanıt geldi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcular ve kulüpleriyle şimdiden söz kesmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisini almak istediği oyuncular arasında ilk sıraya Valentin Rosier'i koyan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile de temas kurdu. Cezayirli oyuncu için Premier Lig temsilcisiyle bonservis beklentileri noktasında yönetim tarafından görüşme gerçekleştirildi.
14 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
İngiliz ekibi, Ghezzal ile ilgili niyetlerini ileten Beşiktaş'a, "Bonservis konusunu şimdi değil sezon sonu görüşelim" yanıtı verdi. Kartal, özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda Cezayirli oyuncuyla yola devam etme şartlarını zorlayacak. Performansı yükselen ve ikinci baharını yaşayan Ghezzal'ı 2018'de 14 milyon Euro'ya transfer eden Leicester'ın 5 milyon euro üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor.
(Fotomaç)
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