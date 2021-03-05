Son dakika Beşiktaş haberleri: Rosier için flaş iddia! Transferinde ısrarcılar
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı ve siyah-beyazlıların yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Fransız futbolcu Valentin Rosier ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Rosier'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Sporting'den kadrosuna kattığı Rosier'in sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor.
Siyah-beyazlılar Fransız futbolcunun bonservisini almak için Portekiz ekibi temsilcileriyle yoğun pazarlık halinde.
Sporting'in 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Rosier'den zarar etme niyeti yok.
7 MİLYON EURO'YA LAZIO'YA GİDEBİLİR
Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiği haberlerinin ardından İtalya Serie A ekibi Lazio'nun devreye girdiği yazılmıştı.
İtalyan basınında yer alan haberde Lazio'nun transferde ısrarcı olduğu ve Sporting'in istediği 7 milyon Euro'yu ödeyebileceği iddia edildi.
Haberde ayrıca Rosier'in Lazio savunması için doğru isim olabileceğinin altı çizildi.
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