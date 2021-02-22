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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar fırtına gibi dönüyor! "Oğlum için"

Fırtına gibi dönüyor! Oğlum için
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, Portekiz'den fırtına gibi dönüyor. Geçtiğimiz günlerde bir oğlu daha dünyaya gelen Kamerunlu golcü, “Atacağım ilk golü Aksel’e hediye edeceğim. Beşiktaş’ta hedefim bir şampiyonluk daha yaşamak” dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Geçtiğimiz günlerde Portekiz'de bir oğlu daha dünyaya gelen 'ın muhteşem forveti Vincent Aboubakar bugün İstanbul'a dönüp tekrar idmanlara başlayacak. Doğum sonrası kendisini arayıp tebrik eden takım arkadaşlarıyla sevincini paylaşan Kamerunlu forvet, dönmeden önce Portekiz basınına da açıklamalarda bulundu. O Jogo'ya konuşan usta krampon "Türkiye'ye çok mutlu döneceğim. Sezon devam ettiği için ailemin daha fazla yanında olamamak beni üzecek. Bu nedenle atacağım ilk golü oğluma hediye edeceğim" dedi. Abou, röportajda ile ilgili hedeflerinden de bahsedip şunları söyledi:

TARAFTARSIZ SIKICI
Porto'da artık yapabileceğim bir şey kalmamıştı ve Beşiktaş'a dönerek doğru bir karar verdim. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kulübü ve biz de ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Şu anki hedefim orada yeni bir şampiyonluk yaşamak. Tabii gol kralı da olabilirsem bu ekstra mutluluk demek. Gelecek haftadan itibaren zorlu bir periyoda gireceğiz ve atacağım ilk golümü oğlum Christian Aksel'e armağan edeceğim. Taraftarsız oynamak çok sıkıcı, hele Beşiktaş taraftarı gibi ateşleyici bir kitleden yoksunsanız bu daha da kötü. Coşkunuzu onlarla paylaşmak istiyorsunuz.

(Fotomaç)

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