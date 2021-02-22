Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile görüşmeler başlıyor! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturuyor. Siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adama sunacağı teklifi hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beklentilerin üstünde bir performansla Beşiktaş'ı zirve yarışında tutan Sergen Yalçın'ın, efsanesi olduğu kulüpteki geleceği son dönemde en büyük tartışma konusu oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçının ardından "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" açıklamasında bulundan Yalçın'ın sözleri gündeme bomba gibi oturmuştu.
SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!
Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında herhangi bir problem olmadığı öğrenilirken, tarafların en yakın zamanda masaya oturacağı öğrenildi. Yalçın ile mart ayı içerisinde sözleşme konusunun çözüme kavuşturulacağı belirtilirken, kontrat detayları da ortaya çıktı. Yönetimin, Sergen Yalçın'a başarı primleri haricinde yıllık 1 milyon euro gibi bir rakam karşılığında 2+1 sezonluk sözleşme teklifinde bulunacağı belirtildi.
(Fotomaç)
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