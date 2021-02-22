22 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile görüşmeler başlıyor! İşte sözleşme detayları

Görüşmeler başlıyor! İşte sözleşme detayları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör ile masaya oturuyor. Siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adama sunacağı teklifi hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beklentilerin üstünde bir performansla 'ı zirve yarışında tutan 'ın, efsanesi olduğu kulüpteki geleceği son dönemde en büyük tartışma konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçının ardından "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor" açıklamasında bulundan Yalçın'ın sözleri gündeme bomba gibi oturmuştu.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!
Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında herhangi bir problem olmadığı öğrenilirken, tarafların en yakın zamanda masaya oturacağı öğrenildi. Yalçın ile mart ayı içerisinde sözleşme konusunun çözüme kavuşturulacağı belirtilirken, kontrat detayları da ortaya çıktı. Yönetimin, Sergen Yalçın'a başarı primleri haricinde yıllık 1 milyon euro gibi bir rakam karşılığında 2+1 sezonluk sözleşme teklifinde bulunacağı belirtildi.

(Fotomaç)

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