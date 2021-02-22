22 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un durumu bugün belli olacak

Cenk Tosun bugün belli olacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

 maçında sakatlanan 'un durumu bugün belli olacak. Tecrübeli futbolcunun dizinde ödem olması nedeniyle kontrolden geçirilememişti. Son kontrolü yapılacak olan Tosun Paşa'nın sınavında oynayıp oynayamayacağı bugün belli olacak.

maçında sakatlanan 'un durumu bugün belli olacak. Tecrübeli futbolcunun dizinde ödem olması nedeniyle kontrolden geçirilememişti. Son kontrolü yapılacak olan Tosun Paşa'nın sınavında oynayıp oynayamayacağı bugün belli olacak.

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