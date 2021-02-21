21 Şubat 2021, Pazar

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Sydney van Hooijdonk'u veto etti!

Yalçın'dan o transfere veto! F.Bahçe...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'ın teknik direktörü 'ın, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ’un oğlu Sydney Hooijdonk'u veto ettiği ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , ara transfer döneminde eski golcüsü 'u kiralayarak kadrosunu güçlendirmişti.

Siyah-beyazlıların, Cenk dışında bir hücumcu takviyesi daha yapmak istediği ancak son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bu ismin Fenerbahçe'nin eski golcüsü 'un oğlu Sydney van Hooijdonk olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN VETO ETTİ

Sabah'ın haberine göre: Hollanda İkinci Lig ekibi NAC Breda'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Sydney van Hooijdonk için ocak ayında transfer görüşmeleri yapıldığı ancak teknik ekip ve tarafından veto edildiği kaydedildi.

Cenk hırsının kurbanı oldu! Sakatlığı... haberin devamı

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