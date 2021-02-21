Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Sydney van Hooijdonk'u veto etti!
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk’un oğlu Sydney Hooijdonk'u veto ettiği ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ara transfer döneminde eski golcüsü Cenk Tosun'u kiralayarak kadrosunu güçlendirmişti.
Siyah-beyazlıların, Cenk dışında bir hücumcu takviyesi daha yapmak istediği ancak son anda gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bu ismin Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk olduğu öğrenildi.
SERGEN YALÇIN VETO ETTİ
Sabah'ın haberine göre: Hollanda İkinci Lig ekibi NAC Breda'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Sydney van Hooijdonk için ocak ayında transfer görüşmeleri yapıldığı ancak teknik ekip ve Sergen Yalçın tarafından veto edildiği kaydedildi.
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