21 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Andy Carroll bombası! Sergen Yalçın talimatı verdi

Andy Carroll bombası! Yalçın talimatı verdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan 'ta flaş bir gelişme yaşandı. Scout ekibi, ’a sözleşmesi bitecek İngiliz golcü 'u önerdi. Usta teknik direktör de “Sezon sonuna kadar takip edilsin” dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'ta şu an kadroda 3 forvet olsa da, sezon sonu Cenk'in kiralık kontratı bitecek, 'ın da sözleşme süresi dolacak. İşi son dakikaya bırakmadan şimdiden önlemini almak isteyen teknik direktör 'a bu doğrultuda sürpriz bir isim teklif edildi. ile sözleşmesi haziranda bitecek olan ile görüşmelerin başlayabileceği belirtildi.

Yalçın'ın scout ekibinden gelen bu talep sonrası oyuncunun sezon sonuna kadar izlenmesini istediği kaydedildi. Sırtı kaleye dönük oynayabilmesi ve hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle 32 yaşındaki Carroll'a sıcak bakan tecrübeli çalıştırıcının tek sıkıntısı ise oyuncunun sakatlık hassasiyeti. Carroll bu sezon adale sakatlığı nedeniyle 20 gün forma giyemedi. Carroll'da ciddi bir problem görülmezse sezon bitiminde masaya oturulabilir.

(Fotomaç)

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