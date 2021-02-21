Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Scout ekibi, Sergen Yalçın’a sözleşmesi bitecek İngiliz golcü Andy Carroll'u önerdi. Usta teknik direktör de “Sezon sonuna kadar takip edilsin” dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'ta şu an kadroda 3 forvet olsa da, sezon sonu Cenk'in kiralık kontratı bitecek, Aboubakar'ın da sözleşme süresi dolacak. İşi son dakikaya bırakmadan şimdiden önlemini almak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'a bu doğrultuda sürpriz bir isim teklif edildi. Newcastle United ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Andy Carroll ile görüşmelerin başlayabileceği belirtildi.

Yalçın'ın scout ekibinden gelen bu talep sonrası oyuncunun sezon sonuna kadar izlenmesini istediği kaydedildi. Sırtı kaleye dönük oynayabilmesi ve hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle 32 yaşındaki Carroll'a sıcak bakan tecrübeli çalıştırıcının tek sıkıntısı ise oyuncunun sakatlık hassasiyeti. Carroll bu sezon adale sakatlığı nedeniyle 20 gün forma giyemedi. Carroll'da ciddi bir problem görülmezse sezon bitiminde masaya oturulabilir.

(Fotomaç)

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