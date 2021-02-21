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Beşiktaş'tan Roberto Insigne sürprizi!

Süper Lig devinden Insigne sürprizi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'ın scout ekibinin izlediği ve teknik direktör 'ın önüne sunduğu yeni isim Roberto Insigne oldu. takımlarından Benevento'da forma giyen tecrübeli oyuncunun oldukça iyi bir sezon geçirdiği, Ghezzal benzeri özellikleri olduğu anlatıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ın scout ekibinin izlediği ve teknik direktör 'ın önüne sunduğu yeni isim Roberto Insigne oldu. takımlarından Benevento'da forma giyen tecrübeli oyuncunun oldukça iyi bir sezon geçirdiği, Ghezzal benzeri özellikleri olduğu anlatıldı. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde de önemli takımlar bulunduğu belirtildi. Ayrıca Ghezzal gibi sol ayaklı olduğu ve istendiğinde olarak da kullanılabileceği hazırlanan rapora eklendi. Önceliğini Ghezzal'a veren Sergen'in aksi taktirde İtalyan oyuncunun alınması için yönetime rapor sunabileceği öğrenildi.

(Fotomaç)

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