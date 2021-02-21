21 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırsının kurbanı oldu! Sakatlığı...

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a geri dönen ve çıktığı ilk maçta 2 gol birden atan Cenk Tosun'un sakatlığının nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırsının kurbanı oldu! Sakatlığı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.02.2021

'ta şoku yaşanıyor... Siyah-beyazlı takımın ara transferde Everton'dan kiraladığı golcü oyuncu Gençlerbirliği maçında sakatlanmıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırsının kurbanı oldu! Sakatlığı...

Yıldız ismin sakatlığının ciddileşmesindeki esas neden ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırsının kurbanı oldu! Sakatlığı...

'a fırtına gibi dönen , hırsının kurbanı oldu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırsının kurbanı oldu! Sakatlığı...

Gençlerbirliği maçında iki gol atan Cenk'in dizine soyunma odasında küçük bir tedavi uygulandı ve 3 gün boyunca dinlenmesi tavsiye edilerek zorlamaması söylendi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırsının kurbanı oldu! Sakatlığı...

Ancak uzun süre yedek kaldığı için bir an önce formasını almak isteyen Cenk, İstanbul'a döner dönmez ertesi gün soluğu Ümraniye'de aldı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırsının kurbanı oldu! Sakatlığı...

Şut çalışması sırasında kendisini zorlayınca dizinde ödem meydana geldi. Milli futbolcunun Yukatel Denizlispor maçında forma giyememe ihtimali var. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'dan o transfere veto! F.Bahçe... Yalçın'dan o transfere veto! F.Bahçe...
Andy Carroll bombası! Yalçın talimatı verdi Andy Carroll bombası! Yalçın talimatı verdi
Süper Lig devinden Insigne sürprizi! Süper Lig devinden Insigne sürprizi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör