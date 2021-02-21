Beşiktaş'ta Cenk Tosun hırsının kurbanı oldu! Sakatlığı...
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a geri dönen ve çıktığı ilk maçta 2 gol birden atan Cenk Tosun'un sakatlığının nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor... Siyah-beyazlı takımın ara transferde Everton'dan kiraladığı golcü oyuncu Gençlerbirliği maçında sakatlanmıştı.
Yıldız ismin sakatlığının ciddileşmesindeki esas neden ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş'a fırtına gibi dönen Cenk Tosun, hırsının kurbanı oldu.
Gençlerbirliği maçında iki gol atan Cenk'in dizine soyunma odasında küçük bir tedavi uygulandı ve 3 gün boyunca dinlenmesi tavsiye edilerek zorlamaması söylendi.
Ancak uzun süre yedek kaldığı için bir an önce formasını almak isteyen Cenk, İstanbul'a döner dönmez ertesi gün soluğu Ümraniye'de aldı.
Şut çalışması sırasında kendisini zorlayınca dizinde ödem meydana geldi. Milli futbolcunun Yukatel Denizlispor maçında forma giyememe ihtimali var. (Fotomaç)
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