21 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Yabancıda trafik sıkışacak

Yabancıda trafik sıkışacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Kanarya'nın kadrosunda hali hazırda Tisserand, Lemos, , Novak, Gustavo, , Pelkas, Perotti, Thiam, Osayi-Samuel, , Samatta ve Cisse ile beraber 13 yabancısı var.

Dirar, Allahyar, Ademi, Zajc, Frey ve Zanka ise kirada. Bu oyuncuların dönmesiyle sezon sonunda rakam 19'a çıkacak. Sadece Cisse'nin sözleşmesi bitiyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu, hem yeni yapılacak transferlere yer açmak hem de eldeki ıskartalardan kurtulmak için yoğun bir mesai harcayacak. Kiraya gidenlerin iyi performans gösterip piyasa yapmaları yönetimin en büyük dileği...

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