Sezon sonu Beşiltaş'la sözleşmesi bitecek olan Aboubakar'da menajer sıkıntısı!

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Aboubakar'da menajer sıkıntısı ortaya çıktı. Kamerunlu golcü için İsrailli menajer yüksek fatura çıkardı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

Attığı gollerle yine taraftarın gönlünde taht kuran Vincent Aboubakar konusunda sezon sonu Beşiktaş'ı menajer sıkıntısı bekliyor. Bedelsiz olarak kadroya katılan Abou'nun haziran ayında kontratı bitiyor. Kamerunlu oyuncunun İsrailli menajeri Pini Zahavi'nin yönetimden yüksek bir ücret üzerinden görüşme yapmak için randevu istediği belirtilirken, yeni sözleşme için yıllık en az 2 milyon Euro talep edeceği gelen haberler arasında.

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