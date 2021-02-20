20 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sezon sonu Beşiltaş'la sözleşmesi bitecek olan Aboubakar'da menajer sıkıntısı!

Aboubakar'da menajer sıkıntısı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Aboubakar'da menajer sıkıntısı ortaya çıktı. Kamerunlu golcü için menajer yüksek fatura çıkardı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

Attığı gollerle yine taraftarın gönlünde taht kuran konusunda sezon sonu 'ı menajer sıkıntısı bekliyor. Bedelsiz olarak kadroya katılan Abou'nun haziran ayında kontratı bitiyor. Kamerunlu oyuncunun menajeri 'nin yönetimden yüksek bir ücret üzerinden görüşme yapmak için randevu istediği belirtilirken, yeni sözleşme için yıllık en az 2 milyon Euro talep edeceği gelen haberler arasında.

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