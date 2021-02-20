20 Şubat 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin'den Sergen Yalçın'a teşekkür!
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, giderek yükselen performansı için hocası Sergen Yalçın'a teşekkür ettiği bildirildi.
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun öz güveni oynadıkça daha da yükseliyor. Bu sezon forma giydiği 20 lig maçının 9'unda kalesini gole kapatan 20 yaşındaki eldivenin, Sergen Yalçın'a teşekkür ettiği bildirildi. Ersin'in "Bana kendimi gösterme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi utandırmamaya çalışacağım. Uzun yıllar bu takımın kalesini korumak istiyorum" dediği kaydedildi.
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