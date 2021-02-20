20 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin'den Sergen Yalçın'a teşekkür!

Ersin'den hocasına teşekkür!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'ın genç file bekçisi , giderek yükselen performansı için hocası 'a teşekkür ettiği bildirildi.

'ın genç file bekçisi 'nun öz güveni oynadıkça daha da yükseliyor. Bu sezon forma giydiği 20 lig maçının 9'unda kalesini gole kapatan 20 yaşındaki eldivenin, 'a teşekkür ettiği bildirildi. Ersin'in "Bana kendimi gösterme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi utandırmamaya çalışacağım. Uzun yıllar bu takımın kalesini korumak istiyorum" dediği kaydedildi.

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