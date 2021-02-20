Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan flaş açıklamalar! "Harabeyi devraldık"

Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, flaş açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, yönetim olarak göreve gelmeden önce çok zor şartlar olduğunu bildiklerini belirterek, "Gerçekten de bir 'harabeyi' devraldık. Asıl hedefimiz Beşiktaş'ı borç batağından çıkarmak' ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göreve gelmeden önce çok zor şartlar olduğunu bildiklerini belirten Dalgakıran, "Borçları geçtim, organizasyon olarak kulüpte hiç bir şey yoktu. İşlemlerin alt yapısı çok zayıftı. Artık bunları konuşmayı istemiyoruz. Geçmiş geçmişte kaldı. Ancak gerçekten de bir 'harabeyi' devraldık. Artık söylentilerle, geçmişle uğraşmak istemiyoruz. Asıl hedefimiz Beşiktaş'ı finansal olarak güçlendirip, bu borç batağından çıkarıp bağımsız bir kulüp haline getirmek" dedi. dalgakıran şöyle devam etti: "Futbol, Türkiye'de sadece bir sahada oynanan oyun değildir. İçinde bulunduğumuz durumda lobimizin çok güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Kayserispor konusu kan davasına dönüştürülmemelidir. Bu yaşanan olaylar ayrı bir fırsat oluşturur, bizde de öyle oldu. Hasta kalp krizi geçiriyor, ameliyathaneye yatırıyorsunuz ama siz diyorsunuz ki böbreğine de bakar mısınız. Bu kabul edilemez. Futboldaki sorunları halledip amatör branşlarımızla ilgileneceğiz."



Adnan Dalgakıran, yeni projelerle ilgili de, "Kartal Pençesi, Beşiktaş'a yeni gelir kaynakları oluşturmak için yapmış olduğumuz bir projedir. Öncelikle ileride yapılacak olan projelere veri tabanı oluşturacaktır. Taraftar 'Kartal Pençesi' yaptığı fotoğrafı istediği bir futbolcumuz ile yan yana getirebilir ve bunu hatıra olarak sonsuza dek saklayabilir. Taraftarlarımız müsterih olsun. Onlar için en ileri sistemleri, en yakından takip ediyoruz" diye konuştu. (Fotomaç / Burcu Eken)

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