20 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan flaş açıklamalar! "Harabeyi devraldık"

Dalgakıran'dan flaş açıklamalar! Harabeyi devraldık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı , flaş açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, yönetim olarak göreve gelmeden önce çok zor şartlar olduğunu bildiklerini belirterek, "Gerçekten de bir 'harabeyi' devraldık. Asıl hedefimiz 'ı borç batağından çıkarmak' ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

İkinci Başkanı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göreve gelmeden önce çok zor şartlar olduğunu bildiklerini belirten Dalgakıran, "Borçları geçtim, organizasyon olarak kulüpte hiç bir şey yoktu. İşlemlerin alt yapısı çok zayıftı. Artık bunları konuşmayı istemiyoruz. Geçmiş geçmişte kaldı. Ancak gerçekten de bir 'harabeyi' devraldık. Artık söylentilerle, geçmişle uğraşmak istemiyoruz. Asıl hedefimiz Beşiktaş'ı finansal olarak güçlendirip, bu borç batağından çıkarıp bağımsız bir kulüp haline getirmek" dedi. dalgakıran şöyle devam etti: "Futbol, 'de sadece bir sahada oynanan oyun değildir. İçinde bulunduğumuz durumda lobimizin çok güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. konusu kan davasına dönüştürülmemelidir. Bu yaşanan olaylar ayrı bir fırsat oluşturur, bizde de öyle oldu. Hasta kalp krizi geçiriyor, ameliyathaneye yatırıyorsunuz ama siz diyorsunuz ki böbreğine de bakar mısınız. Bu kabul edilemez. Futboldaki sorunları halledip amatör branşlarımızla ilgileneceğiz."

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Adnan Dalgakıran, yeni projelerle ilgili de, "Kartal Pençesi, Beşiktaş'a yeni gelir kaynakları oluşturmak için yapmış olduğumuz bir projedir. Öncelikle ileride yapılacak olan projelere veri tabanı oluşturacaktır. Taraftar 'Kartal Pençesi' yaptığı fotoğrafı istediği bir futbolcumuz ile yan yana getirebilir ve bunu hatıra olarak sonsuza dek saklayabilir. Taraftarlarımız müsterih olsun. Onlar için en ileri sistemleri, en yakından takip ediyoruz" diye konuştu. (Fotomaç / )

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