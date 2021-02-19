Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Larin gidiyor yerine 2 golcü geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezon sonunda ipi göğüsleyip Sergen Yalçın yönetimindeki kadrosuna önemli isimler katmak isteyen siyah beyazlılar, Cyle Larin'i gönderip yerine 2 golcü almak istiyor. İşte detaylar...

Ekonomik olarak dar boğazdan şampiyonluk ve oyuncu satışı ile çıkmayı planlayan siyah-beyazlılar, sezon sonunda Cyle Larin'i de satmak istiyor.



Premier Lig ve Bundesliga ekiplerinin dikkatini çeken Kanadalı forvet oyuncusu için Beşiktaş'ın kapısı şimdiden çalınmaya başladı.Avrupa takımları, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Cyle Larin için tekliflerini hazırlamaya başladı.



LİSTELERE GİRDİ

Gösterdiği çıkışla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kanadalı futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu. Beşiktaş yönetimi Kanadalı futbolcu için 15 milyon euro fiyat biçti.



THOMAS HENRY VE JUNKER BOMBASI!

Sezon sonunda Larin ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim gelecek para ile transferde şov yapacak. Siyah-beyazlıların listesinde Thomas Henry ve Kasper Junker bulunuyor.



Beşiktaş, Larin'den gelecek transfer parasıyla 2 milyon Euro değeri olan Junker ile 1.8 milyon Euro değeri olan Thomas Henry'i kadrosuna katacak.



JUNKER TAKiPTE

Beşiktaş'ın ilk hedefi Kasper Junker. Siyah-beyazlı ekibi Instagram'dan takibe alan Danimarkalı futbolcunun kulübüyle arası hala düzelmedi. 20 gol barajını aştıktan sonra kendisine izin verileceğini söyleyen fakat bu sözü tutmayan Norveç kulübü, 28 golle yıldızlaşan futbolcuyu elinde tutamayacak gibi görünüyor.



İtalya Serie A ekiplerinden Crotone'nin de devrede olduğu futbolcunun gönlünde ise Beşiktaş yatıyor. Danimarkalı golcü Beşiktaş ile kariyerini daha da ileriye götüreceğine inanıyor.

HENRY HAZIR

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takımla adı anılan Thomas Henry'nin sezon sonu Beşiktaş'a gelmek için gün saydığı belirtildi. Belçika'da çıkan haberlerde OH Leuven'de forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediği bu nedenle de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.



Bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 19 gollük performansla yıldızlaşan 1.91 boyundaki forvetin piyasa değeri 1.8 milyon euro civarında. (Fotomaç)

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