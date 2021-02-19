19 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Larin gidiyor yerine 2 golcü geliyor

Transfer operasyonu! Onun yerine 2 gol makinesi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.02.2021

'de şampiyonluk yarışını tüm hızıyla sürdüren , transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezon sonunda ipi göğüsleyip yönetimindeki kadrosuna önemli isimler katmak isteyen siyah beyazlılar, 'i gönderip yerine 2 golcü almak istiyor. İşte detaylar...

Ekonomik olarak dar boğazdan şampiyonluk ve oyuncu satışı ile çıkmayı planlayan siyah-beyazlılar, sezon sonunda 'i de satmak istiyor.

ve ekiplerinin dikkatini çeken Kanadalı forvet oyuncusu için 'ın kapısı şimdiden çalınmaya başladı. takımları, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Cyle Larin için tekliflerini hazırlamaya başladı.

LİSTELERE GİRDİ

Gösterdiği çıkışla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kanadalı futbolcunun bonservis bedeli de belli oldu. Beşiktaş yönetimi Kanadalı futbolcu için 15 milyon euro fiyat biçti.

THOMAS HENRY VE JUNKER BOMBASI!

Sezon sonunda Larin ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim gelecek para ile transferde şov yapacak. Siyah-beyazlıların listesinde ve bulunuyor.

Beşiktaş, Larin'den gelecek transfer parasıyla 2 milyon Euro değeri olan Junker ile 1.8 milyon Euro değeri olan Thomas Henry'i kadrosuna katacak.

JUNKER TAKiPTE

Beşiktaş'ın ilk hedefi Kasper Junker. Siyah-beyazlı ekibi Instagram'dan takibe alan Danimarkalı futbolcunun kulübüyle arası hala düzelmedi. 20 gol barajını aştıktan sonra kendisine izin verileceğini söyleyen fakat bu sözü tutmayan kulübü, 28 golle yıldızlaşan futbolcuyu elinde tutamayacak gibi görünüyor.

İtalya Serie A ekiplerinden 'nin de devrede olduğu futbolcunun gönlünde ise Beşiktaş yatıyor. Danimarkalı golcü Beşiktaş ile kariyerini daha da ileriye götüreceğine inanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Cenk Tosun'u böyle değerlendirdi! "Tam zamanında geldi"

HENRY HAZIR

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takımla adı anılan Thomas Henry'nin sezon sonu Beşiktaş'a gelmek için gün saydığı belirtildi. 'da çıkan haberlerde 'de forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediği bu nedenle de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 19 gollük performansla yıldızlaşan 1.91 boyundaki forvetin piyasa değeri 1.8 milyon euro civarında. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Rıdvan'a milli takım müjdesi! Rıdvan'a milli takım müjdesi!
Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a: Rahatsızsan istifa et! Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a: Rahatsızsan istifa et!
Kartal'ın Rosier planı belli oldu! Kartal'ın Rosier planı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör