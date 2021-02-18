18 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Rosier planı belli oldu!

Kartal'ın Rosier planı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

'ta yönetim 4.5 milyon Euro piyasa değeri olan için öncelikle ’a yeni bir kiralama teklifi yapma kararı aldı. (Bjk spor haberleri)

'ın sezon başında sezon başı 'dan kiraladığı 'i takımda tutmak adına atağa kalktı. Bu transfer için yol haritasını belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için Portekiz kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.

YALÇIN KALMASINI ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör 'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Rosier için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

MALİYETİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Bunun nedeni ise Rosier'in piyasa değerinin 4.5 milyon Euro olması. Ekonomik sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar böylelikle Rosier'den düşük bir maliyetle 1 sezon daha faydalanmayı planlıyor.

ROSIER KOZ OLARAK KULLANILACAK

Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de 24 yaşındaki sağ bek için bonservis pazarlıkları başlayacak. Yönetim, Rosier'in Beşiktaş'ta oynama isteğini pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünüyor. (Takvim)
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