18 Şubat 2021, Perşembe
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YALÇIN KALMASINI ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Rosier için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.
MALİYETİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR
Bunun nedeni ise Rosier'in piyasa değerinin 4.5 milyon Euro olması. Ekonomik sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar böylelikle Rosier'den düşük bir maliyetle 1 sezon daha faydalanmayı planlıyor.
ROSIER KOZ OLARAK KULLANILACAK
Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de 24 yaşındaki sağ bek için bonservis pazarlıkları başlayacak. Yönetim, Rosier'in Beşiktaş'ta oynama isteğini pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünüyor. (Takvim)
Beşiktaş'ın Rosier planı belli oldu!
Beşiktaş'ta yönetim 4.5 milyon Euro piyasa değeri olan Valentine Rosier için öncelikle Sporting Lizbon’a yeni bir kiralama teklifi yapma kararı aldı. (Bjk spor haberleri)
Beşiktaş'ın sezon başında sezon başı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i takımda tutmak adına atağa kalktı. Bu transfer için yol haritasını belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için Portekiz kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.
YALÇIN KALMASINI ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Rosier için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.
MALİYETİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR
Bunun nedeni ise Rosier'in piyasa değerinin 4.5 milyon Euro olması. Ekonomik sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar böylelikle Rosier'den düşük bir maliyetle 1 sezon daha faydalanmayı planlıyor.
ROSIER KOZ OLARAK KULLANILACAK
Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de 24 yaşındaki sağ bek için bonservis pazarlıkları başlayacak. Yönetim, Rosier'in Beşiktaş'ta oynama isteğini pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünüyor. (Takvim)
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