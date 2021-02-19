Beşiktaş'a çok önemli fikstür avantajı! Son 9 maçın 7'si İstanbul'da
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, çok önemli bir fikstür avantajını da bu haftadan itibaren elde etti. Siyah beyazlılar 1'i kupada olmak üzere önündeki 9 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak. Kara Kartal sadece 2 maçta Malatya ve Erzurum'a gidecek.
Beşiktaş'ta seyahat dönemi bitiyor. Kara Kartal önündeki 9 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak. Bu haftayı 'bay' geçecek olan siyah-beyazlılar, 26 Şubat'taki Denizlispor maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek. Ancak takımın avantajı, bu periyotta çok fazla seyahat etmeyecek olması. Denizlispor maçının ardından 2 Mart'ta Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın ardından çıkacağı 6 karşılaşmada İstanbul'da boy gösterecek. EvindeG. Antep ile oynayacak olan Kartal, ardından Başakşehir'e konuk olacak. Bu maçın ardından Başakşehir ile iç sahada Türkiye Kupası maçına çıkacak; ardından F.Bahçe'yi konuk edecek. Derbi sonrası Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, ardından Alanyaspor'u ağırlayacak. Erzurumspor karşılaşmasına kadar İstanbul'da boy gösterecek olan Beşiktaş, bu periyotta maksimum puana ulaşmanın ve kupada finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. (Fotomaç)
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