19 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Rıdvan'a milli takım müjdesi! Şenol Güneş...

Rıdvan'a milli takım müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

Milli takım teknik direktörü 'in, 'ın genç oyuncusu 'ı kadroya çağırması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın, ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Milli takım teknik direktörü 'in, Mart ayının sonunda oynanacak , ve maçları için açıklayacağı geniş kadroya 'ı da davet etmesi bekleniyor. Güneş'in 'tan kadroya çağırmayı düşündüğü isimlerle ilgili hem 'la bir görüşme yaptığı hem de sağlık raporlarını istediği bildirildi.

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