Beşiktaşlı Rıdvan'a milli takım müjdesi! Şenol Güneş...

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadroya çağırması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in, Mart ayının sonunda oynanacak Hollanda, Norveç ve Letonya maçları için açıklayacağı geniş kadroya Rıdvan Yılmaz'ı da davet etmesi bekleniyor. Güneş'in Beşiktaş'tan kadroya çağırmayı düşündüğü isimlerle ilgili hem Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptığı hem de sağlık raporlarını istediği bildirildi.

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