19 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Denizlispor mesaisine başladı

Beşiktaş Denizlispor mesaisine başladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.02.2021

Spor Toto 'in 26. haftasını bay geçirecek , 27. haftasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'ta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan siyah-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Isınma bölümüyle başlayan antrenman, pas ve dar alan oyunlarıyla devam etti. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından, şut çalışmasıyla sona erdi.

, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Çarpıcı Beşiktaş yorumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çarpıcı Beşiktaş yorumu! Onu yaparsa şampiyon olur Çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Onu yaparsa şampiyon olur"
Beşiktaş'a Cenk'ten kötü haber! Denizlispor maçında... Beşiktaş'a Cenk'ten kötü haber! Denizlispor maçında...
Rıdvan'a milli takım müjdesi! Rıdvan'a milli takım müjdesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör