Süper Lig'de 25. hafta tamamlanırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 51 puanla ilk 3 sırayı paylaşıyor. Ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'ın fikstür avantajına da da değindi. Demir, "7 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş şampiyon olur" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)