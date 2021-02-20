20 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde rakiplerini hem skorla hem de oyunuyla domine ediyor!

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş rakiplerini domine ediyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, yönetiminde rakiplerini domine ediyor. Siyah beyazlılar kazandığı maçlarda sadece skor olarak değil, topa sahip olmasıyla da öne çıkan ekip oluyor. Ligin en skorer takımı olan Kartal'ın başarısı da buradan geliyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

Beşiktaş, attığı 53 golle de ligin en skorer ekibi olurken, siyah-beyazlıların dikkat çeken bir diğer istatistiği ise topa sahip olma oranı oldu. Boy gösterdiği karşılaşmalarda rakibe baskı kurarak oyunu kontrol eden 'ın öğrencileri, topa sahip olmada oldukça başarılı bir grafik yakaladı. Geride kalan 24 karşılaşmada yüzde 60.80 topa sahip olma ortalamasıyla oynayan Kartallar, rakiplerine de büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş'ın bu sezon en çok topla oynadığı karşılaşmalar ise deplasmanda 2-0 kazanılan mücadelesiyle yine rakip sahada 4-1 galip gelinen maçları oldu. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde %72'lik topa sahip olma ortalamasıyla oynadı.

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EN DÜŞÜKTE EN FARKLI ZAFER

Beşiktaş geride kalan 24 haftanın yalnızca 3'ünde topa hakim olma konusunda rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta ise Beşiktaş'ın bu 3 maçı da kazanmış olması. 'i 3-2 yenen Kartal bu maçta %44 topa sahip olurken, bir hafta sonra ise F.Bahçe deplasmanında yine %44'le oynadı. Sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıllıp Larin'in 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi kaldılar. Kartal bu sezon en az topa sahip olduğu karşılaşma ise maçı olması ise dikkat çekti. Beşiktaş, ligde en az topa sahip oldukları maçtan 6-0 galibiyetle ayrılarak sezonun en farklı zaferine imza attı.

10 KİŞİ KALSA DA HAKİM

Beşiktaş bu sezon oynadığı 24 maçın 5'inde sahada 10 kişi kaldı. Ancak bu maçlarda da topa sahip olma üstünlüğünde dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. , , F.Bahçe, ve karşılaşmalarında 10 kişi kalan Beşiktaş, bu maçlardan yalnızca F.Bahçe maçında topa sahip olma konusunda rakibinin gerisinde kaldı. Beşiktaş; 'a %51, Gaziantep'e %69, 'a %64, 'a %58 oranında topa sahip oldu. (Fotomaç)

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