Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan iddialı sözler! "İşi sahada bitireceğiz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yalçın, “Rakiplerimizin ne söyledikleri bizi ilgilendirmez. Biz iyi bildiğimiz işi yapacak ve sahada kalacağız. Futbolumuzla konuşulup, sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız!” dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından öğrencileriyle bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sözlerine futbolcularına teşekkür ederek başlayan başarılı çalıştırıcı, "Sahada herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yoğun maç trafiğine rağmen özverili şekilde mücadele ediyoruz. Bu futbolumuzu istikrarlı bir şekilde sezon sonuna kadar da sürdürmeliyiz. İnişler olacaktır ama özveriniz benim çok daha umutlu olmamı sağlıyor" diye konuştu. Tecrübeli hoca sözlerine şöyle devam etti:
POLEMİKLERE GİRMEYECEĞİZ
"Gelecek karşılaşmalar öncesi de dikkatli olmalıyız. Liderlik mücadelesi yaptığımız rakiplerimizin ne söyledikleri, birbirleriyle didişmeleri bizi ilgilendirmez. Saha dışında söylenen her şeye kulaklarımızı tıkacağız. Biz en iyi bildiğimiz işi yapacağız ve sahada kalmaya devam edeceğiz. Sezon başından bu yana olduğu gibi ligin sonuna kadar da yalnızca futbolumuzla, mücadelemizle konuşulup, mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Polemiklerden uzak kalacağız. Biz işimizi sahada bitireceğiz."
YALÇIN: HAKKIMIZI YEDİRMEM!
Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada bariz hakem hataları karşısında susmayacaklarını söylemişti. Hakem hatalarının devam etmesi halinde tepkisini dile getireceğini belirten Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı: "Maçlar böyle oynanırsa işimiz kolay olmayacak. Bırakın maç sahada oynansın. Zaten bir takım şampiyon olacak, bıraksınlar saha içinde olsun. VAR'daki arkadaşlara söylüyorum. Verecekleri kararlar ile takımların kaderleri ile oynayabilirler, bizim kaderimizle oynamasınlar. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz."
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları