18 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan iddialı sözler! "İşi sahada bitireceğiz"

Yalçın'dan iddialı sözler! İşi sahada bitireceğiz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yalçın, “Rakiplerimizin ne söyledikleri bizi ilgilendirmez. Biz iyi bildiğimiz işi yapacak ve sahada kalacağız. Futbolumuzla konuşulup, sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız!” dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Teknik Direktörü 'ın 'ni 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından öğrencileriyle bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sözlerine futbolcularına teşekkür ederek başlayan başarılı çalıştırıcı, "Sahada herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yoğun maç trafiğine rağmen özverili şekilde mücadele ediyoruz. Bu futbolumuzu istikrarlı bir şekilde sezon sonuna kadar da sürdürmeliyiz. İnişler olacaktır ama özveriniz benim çok daha umutlu olmamı sağlıyor" diye konuştu. Tecrübeli hoca sözlerine şöyle devam etti:

POLEMİKLERE GİRMEYECEĞİZ
"Gelecek karşılaşmalar öncesi de dikkatli olmalıyız. Liderlik mücadelesi yaptığımız rakiplerimizin ne söyledikleri, birbirleriyle didişmeleri bizi ilgilendirmez. Saha dışında söylenen her şeye kulaklarımızı tıkacağız. Biz en iyi bildiğimiz işi yapacağız ve sahada kalmaya devam edeceğiz. Sezon başından bu yana olduğu gibi ligin sonuna kadar da yalnızca futbolumuzla, mücadelemizle konuşulup, mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Polemiklerden uzak kalacağız. Biz işimizi sahada bitireceğiz."

YALÇIN: HAKKIMIZI YEDİRMEM!
Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada bariz hakem hataları karşısında susmayacaklarını söylemişti. Hakem hatalarının devam etmesi halinde tepkisini dile getireceğini belirten Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı: "Maçlar böyle oynanırsa işimiz kolay olmayacak. Bırakın maç sahada oynansın. Zaten bir takım şampiyon olacak, bıraksınlar saha içinde olsun. 'daki arkadaşlara söylüyorum. Verecekleri kararlar ile takımların kaderleri ile oynayabilirler, bizim kaderimizle oynamasınlar. Kimseye hakkımızı yedirmeyiz."

(Fotomaç)

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