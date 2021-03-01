01 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. ( haberleri)

, deplasmanı öncesi kamp kadrosunu resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Buna göre siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Montero kadroda yer almazken, Vida maç kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı öncesi kamp kadrosunda değişiklik!

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