01 Mart 2021, Pazartesi
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Buna göre siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Montero kadroda yer almazken, Vida maç kadrosuna dahil edildi.
Son dakika: Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesi kamp kadrosunu resmi sosyal medya hesabından açıkladı.
Buna göre siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Montero kadroda yer almazken, Vida maç kadrosuna dahil edildi.
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