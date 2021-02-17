17 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş lige damga vurdu! Dikkat çeken istatistik

Beşiktaş lige damga vurdu! Dikkat çeken istatistik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Zirve yarışında averajla ikinci sırada yer alan oynadığı maçlarda sahanın mutlak hakimi olmayı başardı. | Son dakika haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in ikinci yarısına 5 puan kaybederek başlayan , art arda aldığı iki galibiyetle zirve yarışını sürdürdü. Lider G.Saray'ın ardından averajla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'ın bu sezon en çok öne çıkan özelliği, oynadığı karşılaşmaların mutlak hakimi olması. Oynadığı maçların tamamına yakın bölümünde üstün oynayan ve her maç en az 6-7 gol pozisyonuna giren siyah beyazlılar, 53 golle şu anda ligin en çok gol atan takımı durumunda.

EKSİK DE OLSA...

Beşiktaş'ın öne çıkan bir diğer özelliği ise 10 kişi bile kalsa maçı asla bırakmaması ve yine oyunun hakimiyetini ele geçirmesi oldu. Bu sezon , G.Antep, F.Bahçe, ve Konya maçlarında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar; beş karşılaşma içinde sadece G.Antep maçında üstünlüğü sağlayamadı. Siyah beyazlılar 10 kişiyle , Fenerbahçe ve 'u yenerken 'a 2-1 yenilmesine rağmen 10 kişi kaldıktan sonra girdiği 3-4 pozisyondan yararlanamamıştı.

(Fotomaç)

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