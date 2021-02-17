17 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gizli kaptan Josef de Souza

Gizli kaptan Josef de Souza
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

yönetiminin kısa süre önce sözleşmesini yenilediği Josef takım kaptanı gibi. G.Birliği maçı öncesinde takım konuşmasını Türkçe yaptı. Sambacının, "Kar yağıyor. Bizi durdurabilecek mi, hayır. Bizi durdurabilecek takım var mı, hayır. Çıkıp kazanacağız. Herkese Beşiktaş'ı göstereceğiz" diyerek takım arkadaşlarını coşturduğu öğrenildi.

yönetiminin kısa süre önce sözleşmesini yenilediği Josef takım kaptanı gibi. G.Birliği maçı öncesinde takım konuşmasını Türkçe yaptı. Sambacının, "Kar yağıyor. Bizi durdurabilecek mi, hayır. Bizi durdurabilecek takım var mı, hayır. Çıkıp kazanacağız. Herkese Beşiktaş'ı göstereceğiz" diyerek takım arkadaşlarını coşturduğu öğrenildi.
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