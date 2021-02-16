16 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçını satranç gibi oynadı!

Yalçın satranç gibi oynadı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Teknik Direktörü , 'in 25. haftasında alınan 3-0'lık galibiyetinde kurduğu kadroyla dikkat çekti.

'ta teknik direktör eksikler sebebiyle mecburen oyuncuların yerleriyle oynadı. Cezalı N'Sakala ve sakat 'ın yokluğunda sol bekte oynadı. stoperde görev yaptı. Kart cezası biten sonradan oyuna dahil oldu. G.Birliği'nde ilk kez oynadı.

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı sonrası olay Larin ve Cenk Tosun yorumu!

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