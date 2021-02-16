Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçını satranç gibi oynadı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında alınan 3-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinde kurduğu kadroyla dikkat çekti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın eksikler sebebiyle mecburen oyuncuların yerleriyle oynadı. Cezalı N'Sakala ve sakat Rıdvan'ın yokluğunda sol bekte Dorukhan oynadı. Necip Uysal stoperde görev yaptı. Kart cezası biten Mensah sonradan oyuna dahil oldu. G.Birliği'nde Mugni ilk kez oynadı.

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