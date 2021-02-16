16 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal! 1 haftada 3. mevkii

Beşiktaş'ın jokeri Necip!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'ta başarı yakalayan kadronun en önemli parçalarından birisi de . Siyah beyazlılarda joker görevi gören Necip, Son 1 haftada 3 farklı mevkide görev aldı.

Siyah beyazlıların joker oyuncusu nerede boşluk varsa orayı kapatıyor. Tecrübeli futbolcu bu hafta 3. farkı pozisyonda oynadı. Sol bek ve orta sahadan sonra dün , Necip Uysal'ı stoperde kullandı. 30 yaşındaki futbolcu özellikle ikinci yarıda daha çok gelen ataklarında etkili bir performans sergiledi. Oyunuyla alkışı aldı.

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