Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal! 1 haftada 3. mevkii

Beşiktaş'ta başarı yakalayan kadronun en önemli parçalarından birisi de Necip Uysal. Siyah beyazlılarda joker görevi gören Necip, Son 1 haftada 3 farklı mevkide görev aldı.

Siyah beyazlıların joker oyuncusu Necip Uysal nerede boşluk varsa orayı kapatıyor. Tecrübeli futbolcu bu hafta 3. farkı pozisyonda oynadı. Sol bek ve orta sahadan sonra dün Sergen Yalçın, Necip Uysal'ı stoperde kullandı. 30 yaşındaki futbolcu özellikle ikinci yarıda daha çok gelen Gençlerbirliği ataklarında etkili bir performans sergiledi. Oyunuyla alkışı aldı.

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