Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Pepe o günleri anlattı!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli savunmacı Pepe, siyah beyazlı formayla geçirdiği günleri anlattı. İşte o sözler...

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pepe, Türkiye'de yaşadıklarını unutmadığını söyledi. Portekizli efsane isim "Beşiktaş'ta tekmeye kafa atıyordum. Çok mutluydum. Türklerin futbolu yaşama şekli inanılmaz. Hayatımda tekrar o ateşi, çılgınlığı hissetmek isterdim. Taraftar müthişti" ifadelerini kullandı.

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