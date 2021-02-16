16 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Pepe o günleri anlattı!

Eski Beşiktaşlı Pepe o günleri anlattı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Bir dönem 'ta forma giyen Portekizli savunmacı , siyah beyazlı formayla geçirdiği günleri anlattı. İşte o sözler...

'ın eski oyuncusu , 'de yaşadıklarını unutmadığını söyledi. Portekizli efsane isim "Beşiktaş'ta tekmeye kafa atıyordum. Çok mutluydum. Türklerin futbolu yaşama şekli inanılmaz. Hayatımda tekrar o ateşi, çılgınlığı hissetmek isterdim. Taraftar müthişti" ifadelerini kullandı.

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