16 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

İspanyol basını Real Betis'in Dorukhan Toköz tercihinin nedenini açıkladı!

İspanyol basını açıkladı! Dorukhan Toköz...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

basını ’in Dorukhan Toköz’ü gündemine almasının nedeninin, bonservisinin elinde bulunması sebebiyle olduğunu açıkladı.

'in Dorukhan'ı bonservisinin elinde olması nedeniyle listesine aldığını iddia eden basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığı kafasına koyduğunu yazdı. ve 'nin de isteği Dorukhan'ın kesin olarak 'ya gitme kararı aldığı vurgulandı. İspanyol ekibinin milli futbolcu konusunda çok ciddi olduğu vurgulanırken, Dorukhan'ın da 'in teklifini büyük olasılıkla kabul edeceğinin altı çizildi.

Beşiktaş'tan Gençlerbirliği maçı sonrası paylaşım!

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