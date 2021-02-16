İspanyol basını Real Betis'in Dorukhan Toköz tercihinin nedenini açıkladı!

İspanyol basını Real Betis’in Dorukhan Toköz’ü gündemine almasının nedeninin, bonservisinin elinde bulunması sebebiyle olduğunu açıkladı.

Real Betis'in Dorukhan'ı bonservisinin elinde olması nedeniyle listesine aldığını iddia eden İspanyol basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığı kafasına koyduğunu yazdı. Lazio ve Udinese'nin de isteği Dorukhan'ın kesin olarak Avrupa'ya gitme kararı aldığı vurgulandı. İspanyol ekibinin milli futbolcu konusunda çok ciddi olduğu vurgulanırken, Dorukhan'ın da Betis'in teklifini büyük olasılıkla kabul edeceğinin altı çizildi.

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