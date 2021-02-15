Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ben hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum. Son oynanan lig ve kupa maçlarında verilmeyen penaltılarımıza bakın! Ne yapalım, konuşmayalım mı?" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ'IN KAPISI CENK'E HER ZAMAN AÇIKTIR"
"Cenk, bugün iki golle iyi bir dönüş yaptı kendi camiasına. Cenk'e her zaman buranın kapısı açıktır. Cenk'in Premier League'de pek oynama imkanı olmadı ama burada oynaması, onun için bir nevi rehabilitasyon dönemi gibi olacağına inanıyorum."
"DAHA ERKEN BİTEBİLECEK BİR MAÇTI"
"Son haftalarda çok net goller kaçırıyoruz. Biraz rahat davranıyor oyuncularımız. Daha erken bitebilecek bir maçtı. Rakiplerimizin kazandığı haftada, 3 puan çok önemliydi."
"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAYALIM MI?"
"Ben hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum. Son oynanan lig ve kupa maçlarında verilmeyen penaltılarımıza bakın! Ne yapalım, konuşmayalım mı? VAR'daki hakemler çay kahve içsin, bize penaltılar verilmesin, puan kaybedelim ve kupadan elenelim. Bu mu olsun?"
"MAÇLAR BÖYLE OYNANIRSA İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK"
"Maçlar böyle oynanırsa işimiz kolay olmayacak. Bırakın maç sahada oynansın! VAR'daki arkadaşlar dikkat etsinler. Camiaların ve hocaların kaderiyle oynayabilirler. Ben bunu 15 hafta önce söyledim. Biz buraya başarılı olmaya geldik, bizim kaderimizle oynamasınlar."
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