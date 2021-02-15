Atiba'dan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı sonrası Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde Everton'ndan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun ile ilgili de konuşan Kanadalı oyuncu, takım arkadaşıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Atiba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"CENK ELİNE GEÇEN FIRSATLARI KAÇIRMADI"
"Cenk Tosun bıraktığı yerden devam ediyor. Yeniden aramızda olduğu için çok mutluyum. Eline geçen fırsatları kaçırmıyor. Herkes iyi katkı veriyor. Hep beraber doğru yoldayız. Maç maç düşünüyoruz ve iyi bir mantalitemiz var."
"YOLUN SONUNU GÖRMEK İSTİYORUZ"
"Bizim için bay geçeceğimiz haftadan önce kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığımızı devam ettiriyoruz, bu çok önemli. Her maç gelişiyoruz. Kazanma alışkanlığı şampiyonluk yarışında bize çok katkı sağlayacaktır. Yolun sonunu görmek istiyoruz."
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