16 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Atiba'dan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı sonrası Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!

Atiba'dan Cenk'e övgü dolu sözler!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.02.2021

'ın tecrübeli futbolcusu , maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde 'ndan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tosun ile ilgili de konuşan Kanadalı oyuncu, takım arkadaşıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

'in 25. haftasında deplasmanda 'ni 3-0 mağlup eden 'ta , maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Atiba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"CENK ELİNE GEÇEN FIRSATLARI KAÇIRMADI"

" Tosun bıraktığı yerden devam ediyor. Yeniden aramızda olduğu için çok mutluyum. Eline geçen fırsatları kaçırmıyor. Herkes iyi katkı veriyor. Hep beraber doğru yoldayız. Maç maç düşünüyoruz ve iyi bir mantalitemiz var."

"YOLUN SONUNU GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Bizim için bay geçeceğimiz haftadan önce kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığımızı devam ettiriyoruz, bu çok önemli. Her maç gelişiyoruz. Kazanma alışkanlığı şampiyonluk yarışında bize çok katkı sağlayacaktır. Yolun sonunu görmek istiyoruz."

Cenk duble yaptı! Kartal 3 puanı kaptı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! Tüm Türkiye'ye gösterdi Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Tüm Türkiye'ye gösterdi"
Olay Larin ve Cenk yorumu! Golcü ile golcü olmayan... Olay Larin ve Cenk yorumu! "Golcü ile golcü olmayan..."
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! Maçlar böyle oynanırsa... Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! "Maçlar böyle oynanırsa..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör