Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularına seslendi! "En iyisi biziz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başkent deplasmanı öncesi oyuncularına seslendi. Yalçın, “Ligin en iyi oynayan takımıyız. Rakibimizin altlarda yer alması 3 puanın garanti olduğunu değil işimizin zor olduğunu gösterir” sözleriyle takımını galibiyete için cesaretlendirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dünkü son idmanın ardından oyuncularına uyarılarda bulunup Gençlerbirliği önünde kesinlikle puan kaybı istemediğini söyledi. Zirve takibi için mutlaka 3 puan almaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli hoca, kaleden forvete kadar oyuncularına yapacaklarını anlattı. Ardından motivasyon konuşması yapan Yalçın şunları söyledi: "Ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz. Bunu herkes kabul ediyor. Rakibimizin alt sıralarda yer alması 3 puanın garanti olduğunu değil işimizin zor olduğunu gösterir. 90 dakika boyunca mücadeleden hiç kopmadan yine elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. Yeni bir seri başlatmak için kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Beraberliğe bile razı değilim."
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