Hugo Almeida yıllar sonra açıkladı! Beşiktaş ve Real Madrid...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli forvet, yıllar sonra transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hugo Almeida'dan transfer itirafı geldi. Portekizli forvet Beşiktaş'a gelmeden önce Jose Mourinho'nun kendisini R. Madrid'e transfer etmek istediği dile getirdi. Fakat Madrid'in Adebayor'u almasının ardından kendisinin de Beşiktaş'a transfer olduğunu kaydetti.

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