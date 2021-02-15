15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Hugo Almeida yıllar sonra açıkladı! Beşiktaş ve Real Madrid...

Almeida yıllar sonra açıkladı! Beşiktaş ve Real Madrid...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Bir dönem 'ta forma giyen Portekizli forvet, yıllar sonra transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'dan transfer itirafı geldi. Portekizli forvet 'a gelmeden önce 'nun kendisini R. Madrid'e transfer etmek istediği dile getirdi. Fakat Madrid'in Adebayor'u almasının ardından kendisinin de Beşiktaş'a transfer olduğunu kaydetti.

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