Beşiktaş'ta savunma krizi! Gençlerbirliği maçında defans hattı nasıl olacak?

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda savunma krizi, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor.

Sergen Yalçın, savunma kurgusu için birçok alternatif deniyor. Sol bekteki problemi çözmek için bu noktada Rosier'i deneyen ve sağ bekte de Necip Uysal-Bilal Ceylan ikilisinden birini düşünen Yalçın, stoperde ise Welinton'ın yanında Dorukhan'a şans verebilir. Eğer sağ bekte Bilal Ceylan forma giyerse Necip Uysal bu kez stoperde sahaya çıkacak.

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