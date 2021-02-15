15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta savunma krizi! Gençlerbirliği maçında defans hattı nasıl olacak?

Beşiktaş'ta savunma krizi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda savunma krizi, teknik direktör 'ı kara kara düşündürüyor.

, savunma kurgusu için birçok alternatif deniyor. Sol bekteki problemi çözmek için bu noktada 'i deneyen ve sağ bekte de - ikilisinden birini düşünen Yalçın, stoperde ise 'ın yanında 'a şans verebilir. Eğer sağ bekte Bilal Ceylan forma giyerse Necip Uysal bu kez stoperde sahaya çıkacak.

Beşiktaş'tan Rosier kararı! Bonservisi alınamazsa...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! Maçlar böyle oynanırsa... Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! "Maçlar böyle oynanırsa..."
Cenk'in golünde ofsayt beklentisi! Cenk'in golünde ofsayt beklentisi!
Beşiktaş'tan maç sonu paylaşım! Beşiktaş'tan maç sonu paylaşım!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör