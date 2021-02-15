15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a yeni gol makinesi! OH Leuven forması giyen Thomas Henry'nin aklı Kartal'da

Beşiktaş'a yeni gol makinesi! Sezon sonu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Forvet takviyesi yapmak isteyen , devre arasında 'u sezon sonuna kadar kiralamıştı. Siyah beyazlılar, ligi takımlarından forması giyen 'i gündemine aldı. Ülkesinin basınına göre oyuncu da 'a sıcak bakıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ( transferleri)

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takımla adı anılan 'nin sezon sonu 'a gelmek için gün saydığı belirtildi. 'da çıkan haberlerde 'de forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediği bu nedenle de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Ayrıca oyuncu ile 'nun da ilgilendiği ancak Türk ekibinin daha avantajlı olduğu belirtildi. Bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 19 gol, 6 asistlik performansla yıldızlaşan 1.91 boyundaki forvetin piyasa değeri 1.8 milyon euro civarında. Beşiktaş yöentimi, kiralık olarak kadrosuna kattığı ile sezon sonu devam etmezse Henry için şans doğabilir.

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