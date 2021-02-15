Beşiktaş'a yeni gol makinesi! OH Leuven forması giyen Thomas Henry'nin aklı Kartal'da

Forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, devre arasında Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralamıştı. Siyah beyazlılar, Belçika ligi takımlarından OH Leuven forması giyen Thomas Henry'i gündemine aldı. Ülkesinin basınına göre oyuncu da Kartal'a sıcak bakıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takımla adı anılan Thomas Henry'nin sezon sonu Beşiktaş'a gelmek için gün saydığı belirtildi. Belçika'da çıkan haberlerde OH Leuven'de forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediği bu nedenle de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Ayrıca oyuncu ile Celta Vigo'nun da ilgilendiği ancak Türk ekibinin daha avantajlı olduğu belirtildi. Bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 19 gol, 6 asistlik performansla yıldızlaşan 1.91 boyundaki forvetin piyasa değeri 1.8 milyon euro civarında. Beşiktaş yöentimi, kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk ile sezon sonu devam etmezse Henry için şans doğabilir.

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