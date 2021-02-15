Sergen Yalçın galibiyet planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanındaki 11'i
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın, şampiyonluk yolunda rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada mutlak galibiyet parolasıyla takımını sahaya sürecek. İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında muhtemel 11'i...
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile zorlu bir zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım; 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 48 puan topladı. Bugün de kazanarak zirve takibini sürdürmek isteyen Kara Kartallar'da tek parola mutlak 3 puan... Öte yandan Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı.
DORUKHAN & MENSAH DÖNÜYOR
Hatay ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, sonraki deplasman maçında ise Karagümrük'ü 4-1 yendi. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Antalya ile 1-1 berabere kaldı. Bu arada Beşiktaş'ta cezalı olan Vida ve N'Sakala forma giyemeyecek. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan ise 2 maçlık cezasını tamamladı. Dorukhan'ın yanı sıra, sarı kart cezasını bitiren Mensah da takımdaki yerini alabilecek. Trabzonspor maçında sakatlanan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Rıdvan'ın da görev alması beklenmiyor.
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 maçta iki kez mağlup oldu. Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
OĞUZHAN'DAN KÖTÜ HABER!
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı önncesi Oğuzhan Özyakuptan kötü haber geldi. Yapılan açıklamada "Antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Özyakup'un adalesinde zorlanma tespit edilmiştir" denildi. Ozi bugünkü maçın kadrosuna alınmadı.
AÇIK ARA ÜSTÜN
İki takım Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.
3 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta, Necip, Ghezzal ve Rosier, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Gençlerbirliği karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Polomat, Arda, H. İbrahim, Murat, Piris, Soner, Furman, Safa, Candeias
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Necip, Bilal, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları