15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın galibiyet planını yaptı! İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanındaki 11'i

Beşiktaş yeni seri istiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Başkent 11'i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında , deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. , şampiyonluk yolunda rakipleri ve 'ın 3 puan aldığı haftada mutlak galibiyet parolasıyla takımını sahaya sürecek. İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında muhtemel 11'i...

, 'in 25. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. Ligde ve ile zorlu bir zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım; 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 48 puan topladı. Bugün de kazanarak zirve takibini sürdürmek isteyen Kara Kartallar'da tek parola mutlak 3 puan... Öte yandan Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı.

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DORUKHAN & MENSAH DÖNÜYOR

Hatay ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, sonraki deplasman maçında ise Karagümrük'ü 4-1 yendi. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Antalya ile 1-1 berabere kaldı. Bu arada Beşiktaş'ta cezalı olan ve N'Sakala forma giyemeyecek. maçında kırmızı kart gören Dorukhan ise 2 maçlık cezasını tamamladı. Dorukhan'ın yanı sıra, sarı kart cezasını bitiren da takımdaki yerini alabilecek. Trabzonspor maçında sakatlanan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Rıdvan'ın da görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 maçta iki kez mağlup oldu. Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

OĞUZHAN'DAN KÖTÜ HABER!

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı önncesi Oğuzhan Özyakuptan kötü haber geldi. Yapılan açıklamada "Antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Özyakup'un adalesinde zorlanma tespit edilmiştir" denildi. Ozi bugünkü maçın kadrosuna alınmadı.

AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta, , Ghezzal ve , bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Gençlerbirliği karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Polomat, Arda, H. İbrahim, Murat, Piris, Soner, Furman, Safa, Candeias

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Necip, Bilal, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

(Fotomaç)

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