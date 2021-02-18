18 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika haberi: Cenk Tosun ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...

Beşiktaş'ın 2018 yılında Everton'a gönderdiği ve ara transfer döneminde kiralık olarak yeniden kadrosuna kattığı milli golcü Cenk Tosun ile ilgili flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Cenk Tosun ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Kariyerinin zirvesine ile ulaşan , 'a transfer olurken kulübüne de 22.5 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar kazandırmıştı.

Son dakika haberi: Cenk Tosun ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...

öncesi 'den ayrılarak yeniden çıkış yakalama isteği olan 29 yaşındaki golcü ile ve yakından ilgilendi.

Son dakika haberi: Cenk Tosun ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...

Ancak gelen teklifleri için bekletti.

Son dakika haberi: Cenk Tosun ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...

Yıldız futbolcuya ocak ayında 'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Cenk Tosun ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...

KARTAL İÇİN MAAŞINDA İNDİRİME BİLE GİTTİ
Geçen yılın devre arasında sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü 'nin 'ye gidip bizzat görüştüğü ancak olumsuz yanıt aldığı 'la bu kez de yeni sportif direktör temasa geçti.

Son dakika haberi: Cenk Tosun ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...

Ancak tecrübeli oyuncu, 'ye sadece için dönmek istediğini belirtip 'yi de geri çevirdi.

Son dakika haberi: Cenk Tosun ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...

, siyah-beyazlı forma uğruna maaşından da indirim yapmayı göze alarak sözleşmeyi imzaladı ve bu transferde mutlu sona ulaşıldı. (Sabah)

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