Son dakika haberi: Cenk Tosun ile ilgili şaşırtan gerçek! Emre Belözoğlu ve Comolli...
Beşiktaş'ın 2018 yılında Everton'a gönderdiği ve ara transfer döneminde kiralık olarak yeniden kadrosuna kattığı milli golcü Cenk Tosun ile ilgili flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ile ulaşan Cenk Tosun, Everton'a transfer olurken kulübüne de 22.5 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar kazandırmıştı.
Avrupa Şampiyonası öncesi İngiltere'den ayrılarak yeniden çıkış yakalama isteği olan 29 yaşındaki golcü ile CSKA Moskova ve Celta Vigo yakından ilgilendi.
Yıldız futbolcuya ocak ayında Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı ortaya çıktı.
KARTAL İÇİN MAAŞINDA İNDİRİME BİLE GİTTİ
Geçen yılın devre arasında sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'ye gidip bizzat görüştüğü ancak olumsuz yanıt aldığı Cenk Tosun'la bu kez de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu temasa geçti.
Ancak tecrübeli oyuncu, Türkiye'ye sadece Beşiktaş için dönmek istediğini belirtip Fenerbahçe'yi de geri çevirdi.
Tosun Paşa, siyah-beyazlı forma uğruna maaşından da indirim yapmayı göze alarak sözleşmeyi imzaladı ve bu transferde mutlu sona ulaşıldı. (Sabah)
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