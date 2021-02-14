14 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Rosier kararı! Bonservisi alınamazsa...

Beşiktaş'tan Rosier kararı! Bonservisi alınamazsa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Ekonomik koşullar devreye girdiğinde ; Ghezzal ve Montero’nun arasından sıyrılıyor. Fransız bonservisinin alınamaması halinde 1 yıl daha kiralanacak. | Son dakika haberleri ()

yönetimi, kiralık olarak kadrosunda bulunan , ve üçlüsü arasında önceliğini belirledi. Siyahbeyazlılar, üç oyuncuyu da kadrosunda tutmak istiyor ancak ekonomik koşullar gereği yaz döneminde bütçenin azalacağı beklenirken, işi zor olan Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği ilk isim . 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran , ekibi ile görüşmelere devam ediyor. Yönetim sezon sona ermeden işi bitirerek taraftarına da sürpriz yapmak istiyor. Bonservisle olmaması halinde Rosier için 1 yıl daha kiralık seçeneği masaya koyulacak.

(Sabah)

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