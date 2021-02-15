Cenk Tosun'dan Gençlerbirliği maçı sonrası iddialı sözler! "Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta golcü futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya, Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta attığı 2 golle galibiyete katkı sağlayan Cenk Tosun, maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada "Asla veda etmedim, Instagram'da da yazmıştım. Yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı. Şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya, Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ