16 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun'dan Gençlerbirliği maçı sonrası iddialı sözler! "Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim"

Cenk'ten iddialı sözler! Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanda 'ni 3-0'lık skorla geçen 'ta golcü futbolcu , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya, Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum." dedi.

'in 25. haftasında 'ni 3-0 mağlup eden 'ta attığı 2 golle galibiyete katkı sağlayan , maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. 29 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada "Asla veda etmedim, Instagram'da da yazmıştım. Yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı. Şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya, Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

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